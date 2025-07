Parma alla scoperta del giovane nuovo allenatore Cuesta | VIDEO

Scopriamo insieme il sorprendente talento di Carlos Cuesta, il 29enne allenatore spagnolo che sta scalando le gerarchie del calcio italiano. Con un passato da protagonista in club come Atletico Madrid, Juventus e Arsenal, Cuesta si presenta come una promessa del calcio europeo. Giovane, determinato e già ricco di esperienza, è pronto a lasciare il segno sulla panchina del Parma. Prepariamoci a conoscere meglio questo giovane coach che sta facendo parlare di sé nel mondo del calcio.

Carlos Cuesta, appena 29 anni, è il nuovo allenatore del Parma: subentra a Cristian Chivu. Giovanissimo, ma già tanta esperienza! Il video. Il 29enne spagnolo Carlos Cuesta è stato scelto dal Parma come nuovo allenatore al posto di Cristian Chivu. In panchina da quando ha 18 anni, ha lavorato con Atletico Madrid, Juventus e Arsenal. E adesso è pronto per sognare in grande.

