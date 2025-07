Blackout a Bergamo gelati sciolti e Pos bloccati L’ira dei commercianti | Chiederemo risarcimenti - La fotogallery

A Bergamo, il fascino del centro si è improvvisamente spento a causa di blackout che hanno lasciato negozi e gelaterie al buio, danneggiando commercianti e clienti. La città si mobilita per chiedere risarcimenti e tutela. Scopri nella fotogallery come questi disservizi abbiano colpito la vivace vita commerciale locale, evidenziando l’urgenza di interventi efficaci per evitare future interruzioni.

I DISSERVIZI. Phon spenti all’improvviso, senza luci nelle vetrine. I negozi hanno subito parecchi disagi a causa dei ripetuti blackout. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Blackout a Bergamo, gelati sciolti e Pos bloccati. L’ira dei commercianti: «Chiederemo risarcimenti» - La fotogallery

