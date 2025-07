Da Milano Bovisa all’Europa | il modello MADE che insegna l’industria 4.0 alle pmi

Nel cuore pulsante di Milano Bovisa, un hub innovativo sta rivoluzionando il modo in cui le PMI italiane affrontano il futuro industriale. MADE – Competence Center Industria 4.0, nato nel 2019, è il modello di eccellenza che insegna l’Industria 4.0 alle imprese di piccole e medie dimensioni, trasformando le sfide in opportunità concrete per una manifattura più intelligente e competitiva. Scopri come questa realtà sta avvicinando il Made in Italy al domani.

Milano, 2 luglio 2025 – A Milano Bovisa, nella zona che un tempo ospitava officine e ora pulsa d’innovazione, c’è un luogo in cui le piccole e medie imprese italiane possono non solo parlare di futuro, ma viverlo. È MADE – Competence Center Industria 4.0, un ecosistema creato nel 2019 su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico dopo il lancio del Piano Industria 4.0 del 2016 per accompagnare le aziende manifatturiere nella transizione digitale e sostenibile. Ospitato fisicamente nel campus Bovisa del Politecnico di Milano, MADE4.0 è nato come consorzio autonomo di 51 partner, tra aziende tecnologiche, università , un ente pubblico (Inail). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da Milano Bovisa all’Europa: il modello MADE che insegna l’industria 4.0 alle pmi

In questa notizia si parla di: milano - bovisa - industria - made

Da Milano Bovisa all’Europa: il modello MADE che insegna l’industria 4.0 alle pmi; Paura dei robot? A Milano la scuola di innovazione dove aziende e startup testano la fabbrica del futuro; A Milano la vetrina (interattiva) della fabbrica digitale: il Competence Center Made apre la sede della Bovisa.

Da Milano Bovisa all’Europa: il modello MADE che insegna l’industria 4.0 alle pmi - Tecnologie, formazione e progetti concreti per affrontare la sfida del digitale: a Milano Bovisa si costruisce un ecosis ... quotidiano.net scrive

Benvenuti all'hub di Bovisa, dove si inventa l'Industria 4.0 - 0 Daniele Bonecchi 29 apr 2018 Visita (guidata) al lab del Manufacturing Group della School of Management del Politecnico di Milano ... Scrive ilfoglio.it