Mattarella | L' Italia è solida ora serve uno sforzo corale

L’Italia si presenta in una posizione solida, grazie a fondamentali positivi che rafforzano il suo futuro. Tuttavia, come sottolineato dal Presidente Mattarella, è fondamentale un impegno collettivo per migliorare competitività e creare occupazione di qualità, soprattutto per i giovani. Le imprese assicurative hanno un ruolo chiave in questa sfida, contribuendo a costruire un domani più resiliente e prospero per il Paese.

"L'Italia si trova in una posizione solida, con fondamentali positivi e, tuttavia, è necessario uno sforzo corale sul progetto di futuro del Paese, aumentando la competitività e creando occupazione di qualità per i giovani". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio inviato all'assemblea annuale dell'Ania, precisando che "alle imprese assicuratrici compete un ruolo in questo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mattarella: "L'Italia è solida, ora serve uno sforzo corale"

