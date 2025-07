Calciomercato Juve LIVE | è fatta per l’arrivo di Jonathan David! La dirigenza punta anche Osimhen novità su Sancho ed il rinnovo di Gatti

Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento: dalla firma ufficiale di Jonathan David alla possibilità di approdare anche a Osimhen, senza dimenticare le ultime novità su Sancho e il rinnovo di Gatti. La dirigenza bianconera lavora intensamente per rafforzare la squadra, valutando attentamente ogni mossa in vista delle sfide future. Restate con noi per scoprire tutte le indiscrezioni in tempo reale — il mercato non si ferma mai!

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: è fatta per l’arrivo di Jonathan David! La dirigenza punta anche Osimhen, novità su Sancho ed il rinnovo di Gatti

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve - dirigenza - fatta

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Translate post#Calciomercato #Juventus: primo no all’offerta dei bianconeri, ma il piano della dirigenza non cambia Novità su una delle priorità dell’estate Vai su X

La dirigenza bianconera è a caccia di un nuovo centravanti e Comolli è rientrato in Italia per un incontro con gli agenti di Jonathan David. #Calciomercato #Juventusnews24 #mercatojuve #JonathanDavid #SerieA #Juve Vai su Facebook

Juventus, incontro previsto fra Tudor e la dirigenza: pronto il rinnovo verso il 2027; Calciomercato Juventus: Conte vuole Gatti al Napoli ma...; Comolli, chi ha davvero preso la Juve: le operazioni più clamorose del calciomercato.

Calciomercato Juve, fatta per David: chiuso il colpo a zero - Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve, con l’accordo raggiunto per Jonathan David a parametro zero. Riporta calcionews24.com

Jonathan David alla Juventus: è fatta. Ora l’assalto a Osimhen - La Juventus mette a segno il primo colpo del suo mercato estivo: Jonathan David è pronto a vestire il bianconero. Secondo torinotoday.it