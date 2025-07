Vengono curati in pronto soccorso e ‘ringraziano’ rubando la sedia a rotelle | due denunciati nel Mantovano

In un episodio che ha lasciato tutti sbigottiti, due uomini sono entrati nel pronto soccorso di Castiglione delle Stiviere e, dopo essere stati curati, hanno deciso di 'ringraziare' portando via una sedia a rotelle. Un gesto tanto insolito quanto deplorevole che ha scatenato immediatamente reazioni di sdegno e indagini. La loro azione dimostra come, anche nei momenti più delicati, il rispetto per le strutture sanitarie debba sempre prevalere.

Mantova – Un furto tanto insolito quanto sconcertante ha avuto luogo presso l’ospedale di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. Due uomini di 22 e 36 anni di nazionalità marocchina  si sono resi protagonisti di un episodio che ha dell’incredibile: dopo essere stati curati e medicati al pronto soccorso, al momento delle dimissioni hanno deciso di rubare una sedia a rotelle della struttura sanitaria. Il furto non è passato inosservato. Alcuni testimoni hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti tempestivamente, raccogliendo le testimonianze e avviando le indagini per identificare i responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vengono curati in pronto soccorso e ‘ringraziano’ rubando la sedia a rotelle: due denunciati nel Mantovano

