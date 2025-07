Pistoia verso il nuovo hub intermodale | bando da 5 milioni di euro

Pistoia si prepara a rivoluzionare la sua mobilità con un investimento da 5 milioni di euro per il nuovo hub intermodale. Il Comune ha aperto la gara d’appalto per il secondo lotto dei lavori, puntando a creare un punto nevralgico di collegamento tra treni, bus e mobilità sostenibile. Un progetto strategico che promette di trasformare la città e migliorare la qualità della vita di cittadini e visitatori.

PISTOIA – Il Comune di Pistoia ha aperto la gara d'appalto per il secondo lotto dei lavori relativi al parcheggio scambiatore intermodale e terminal bus situati a sud della stazione ferroviaria, un intervento di grande rilievo per la mobilità cittadina. Il primo lotto, che ha visto l'avvio della demolizione delle strutture preesistenti e la bonifica da eventuali residuati bellici, è già in corso. Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti potranno presentare le offerte esclusivamente online entro il 21 luglio alle 10, attraverso la piattaforma regionale Start. Il valore base d'asta è fissato a quasi 5 milioni di euro, comprensivi di 1,4 milioni destinati a eventuali lavori aggiuntivi nell'ambito del progetto complessivo.