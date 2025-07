L’Argentina ha autorizzato l’estradizione in Italia dell’ex brigatista Leonardo Bertulazzi

L’Argentina dà il via libera all’estradizione in Italia di Leonardo Bertulazzi, ex brigatista delle Brigate Rosse. Dopo anni di latitanza, l’uomo, settantatre anni, torna sotto i riflettori della giustizia, segnando un capitolo importante nelle relazioni tra i due paesi e nella lotta al terrorismo. La decisione della Corte suprema argentina apre nuovi scenari e solleva interrogativi sul futuro di questa intricata vicenda.

La Corte suprema di giustizia dell’ Argentina ha autorizzato l’estradizione in Italia di Leonardo Bertulazzi, ex membro delle Brigate Rosse. L’uomo, settantatré anni di cui quarantacinque passati in latitanza, è finito in manette per la prima volta lo scorso agosto, per poi essere rilasciato a novembre a seguito della decisione della Corte di cassazione argentina. Secondo fonti governative del quotidiano Clarín, il presidente Javier Milei dovrebbe confermare l’estradizione e, se così dovesse essere, l’ex birgatista dovrà essere portato in Italia. L’avvocato Rodolfo Yanzon ha confermato all’ ANSA il nuovo arresto, subito dopo il verdetto della Corte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’Argentina ha autorizzato l’estradizione in Italia dell’ex brigatista Leonardo Bertulazzi

In questa notizia si parla di: argentina - autorizzato - estradizione - italia

La Corte suprema di giustizia dell’Argentina ha autorizzato l’estradizione in Italia dell’ex brigatista Leonardo Bertulazzi Vai su X

In Toscana un uomo di 64 anni affetto dal morbo di Parkinson in stadio avanzato è morto ricorrendo alla pratica del suicidio assistito, regolato dalla prima legge regionale italiana su questo tema Vai su Facebook

La Corte suprema di giustizia dell'Argentina ha autorizzato l'estradizione in Italia dell'ex brigatista Leonardo Bertulazzi; Via libera della Corte Suprema Argentina all'estradizione in Italia dell'ex Br Leonardo Bertulazzi; Argentina concede l’estradizione dell’ex Br Bertulazzi: arrestato.

L’Argentina ha autorizzato l’estradizione in Italia dell’ex brigatista Leonardo Bertulazzi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

La Corte suprema di giustizia dell’Argentina ha autorizzato l’estradizione in Italia dell’ex brigatista Leonardo Bertulazzi - Martedì la Corte suprema di giustizia dell’Argentina ha autorizzato l’estradizione in Italia di Leonardo Bertulazzi, un ex membro delle Brigate Rosse, l’organizzazione terroristica di estrema sinistra ... Lo riporta ilpost.it