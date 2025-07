Predator | Badlands si collegherà ad Alien? Il regista del nuovo capitolo svela l' oscuro legame

Il mondo di Predator: Badlands si fa ancora più intrigante grazie alle rivelazioni del regista Dan Trachtenberg, che ha svelato un oscuro legame con il franchise di Alien. Quando il trailer ha fatto il suo debutto, i fan sono rimasti colpiti da dettagli sorprendenti, incluso il nuovo protagonista e alcune scelte stilistiche. Ma cosa cela davvero questa connessione nascosta? Scopriamo insieme come il nuovo capitolo potrebbe rivoluzionare il rapporto tra i due universi iconici.

Nel corso di una recente intervista, Dan Trachtenberg ha parlato del suo nuovo film e se si collegherà meno al franchise di Alien Quando è stato diffuso il trailer di Predator: Badlands, un dettaglio in particolare ha spiazzato i fan. Non è stato il fatto che il protagonista, questa volta, sia il Predator (o "Yautja") in persona, un perdente di nome Dek. Non è stato il muro di teschi che viene mostrato nelle immagini. E nemmeno la gigantesca bestia che si vede precipitare verso il nostro eroe nell'ultimo secondo del filmato. No, è stata una breve inquadratura del personaggio di Elle Fanning, apparentemente sorretto da una specie di struttura ad albero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it