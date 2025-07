Napoli disastro metro | Linea 1 bloccata su tutta la tratta Linea 6 a mezzo servizio

Una giornata di autentica sfida per chi si sposta a Napoli: la Linea 1 è completamente bloccata e la Linea 6 funziona a mezzo servizio, creando disagi e caos tra pendolari e turisti. La mobilità in città subisce un nuovo duro colpo, lasciando molti senza alternative valide. Ma cosa sta succedendo davvero? Continua a leggere per scoprire i dettagli e le possibili soluzioni.

Ennesima giornata di passione per pendolari e turisti a Napoli: due mezzi su rotaia non funzionano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: linea - napoli - disastro - metro

Napoli, cittadini in prima linea: volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector - Una domenica di impegno e solidarietà a Napoli, dove volontari armati di metal detector e passione hanno ripulito Mappatella Beach.

Metro Napoli linea 1 sospensione servizio 23 giugno-15 settembre. Nella tratta Piscinola-Colli Aminei per lavori #ANSA Vai su Facebook

Napoli, disastro metro: Linea 1 bloccata su tutta la tratta, Linea 6 a mezzo servizio; Incidente stradale a Napoli vicino alla metro del Frullone: ci sono feriti. Tamponamento anche in Tangenziale; Napoli, incidente in un cantiere della metro: morto un 63enne, feriti altri due operai.

Napoli, disastro metro: Linea 1 bloccata su tutta la tratta, Linea 6 a mezzo servizio - Dalle ore 11:20 di oggi, 2 luglio, la circolazione della Metro Linea 1 è sospesa su tutta la tratta, senza preavviso, a causa di un guasto tecnico non ... Da fanpage.it

Linea 1 della Metro di Napoli sospesa dalle 11:20, stop su tutta la tratta - Linea 1 della metropolitana di Napoli interrotta su tutta la tratta dalle 11:20. Riporta napolike.it