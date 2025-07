Caldo record zero termico a 5.500 metri oltre la vetta del Bianco La meteorologa | L' anomalia è la durata dell' ondata

L’Italia si trova di fronte a un’ondata di caldo senza precedenti, con temperature record a quota 5500 metri oltre la vetta del Bianco. Forti anomalie climatiche e un anticiclone persistente stanno prolungando questa fase estrema, creando una vera e propria morsa di calore. La meteorologa Franca Mangianti evidenzia come questa situazione, denominata anomalia 232, stia provocando conseguenze gravi che richiedono attenzione immediata. La domanda ora è: quanto durerà questa ondata eccezionale?

La morsa del caldo continua ad attanagliare l'Italia. Anticiclone persistente e temperature anomale «per durata», spiega la meteorologa Franca Mangianti, che comportano gravi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Caldo record, zero termico a 5.500 metri (oltre la vetta del Bianco). La meteorologa: «L'anomalia è la durata dell'ondata»

In questa notizia si parla di: meteorologa - caldo - durata - record

Boccata d'aria dopo i temporali di ieri sera in Alto Adige. La minima a Bolzano è scesa la scorsa notte a 17 gradi, mentre la notte precedente era da record, ovvero 25 gradi. Il break dell'ondata di caldo sarà però solo di breve durata, come spiega il meteorolog Vai su Facebook

Caldo record, zero termico a 5.500 metri (oltre la vetta del Bianco). La meteorologa: «Anomalia nella durata d; In alcune zone il giugno più caldo di sempre, in Alto Adige in archivio un mese da record: Temperature 3,5 gradi sopra le medie pluriennali; Meteo: Caldo record senza tregua, l'Italia stretta nella morsa di Scipione.

Caldo record, zero termico a 5.500 metri (oltre la vetta del Bianco). La meteorologa: «Anomalia nella durata dell'ondata» - Anticiclone persistente e temperature anomale «per durata», spiega la meteorologa Franca Mangianti, che comportano ... Riporta ilmessaggero.it

Caldo africano: notti tropicali, geopotenziali record e zero termico oltre i 5000m. Durata e temperature: tutto quello che c'è da sapere - L'anticiclone africano è nuovamente in fase di rinforzo e il contributo di aria calda subtropicale determinerà un ulteriore aumento delle ... Scrive msn.com