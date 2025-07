Scarabeo giapponese allarme in Italia | come riconoscerlo e rischi

L'invasione dello scarabeo giapponese, o Popillia Japonica, sta rapidamente crescendo anche in Italia, minacciando orti, giardini e aree verdi pubbliche. Con oltre 300 specie vegetali a rischio, tra frutteti, prati e fiori, è fondamentale saperlo riconoscere in tempo. Scopri come identificarlo e quali sono i rischi per proteggere il tuo spazio verde e preservare la biodiversità locale. A...

Attacca orti, giardini privati e aree verdi pubbliche, colpendo oltre 300 specie vegetali fra piante da frutto, prati erbosi e fiori. È la Popillia Japonica, insetto più comunemente noto come scarabeo giapponese, oggi ampiamente diffuso anche nel Nord Italia. Aumentano infatti le segnalazioni in Lombardia, in particolare nelle provincie di Bergamo e Milano, dove è stato individuato fra San Siro, Ippodromo La Maura, parco Sempione e Garibaldi. A destare particolare preoccupazione è la natura infestante dell’animale, che si ciba di numerosi vegetali e le cui larve possono danneggiare pascoli e prati, in quanto si nutrono con le radici. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scarabeo giapponese, allarme in Italia: come riconoscerlo e rischi

