Nasce a Roma il primo strumento consultivo in Italia dedicato al patrimonio culturale immateriale

aime più efficacia alle politiche di tutela e valorizzazione delle ricchezze culturali immateriali. Questo innovativo strumento rappresenta un passo fondamentale verso una gestione più consapevole e partecipata del patrimonio culturale di Roma, integrando tradizione e modernità in un percorso di crescita condivisa.

Lavorare con la cultura non è semplice, farlo in una città dalle molteplici iniziative ed attività come Roma, considerando la dualità fra l’immenso patrimonio materiale del centro storico e quello, materiale ed immateriale, delle periferie, lo è ancora meno: a fine giugno è nato uno strumento innovativo, il primo strumento consultivo in Italia interamente dedicato al patrimonio culturale immateriale, che andrà a snellire i processi e a dare risalto a tutta una serie di iniziative. Lo strumento consultivo è stato presentato il 30 giugno nel Municipio V ed è una novità assoluta a livello nazionale, destinata a incidere profondamente nel modo in cui si valorizzano le espressioni culturali delle comunità attraverso questo strumento consultivo. 🔗 Leggi su Funweek.it

