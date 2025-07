Foria di Centola | arrestato per tentato furto rapina impropria e detenzione di arma da fuoco

Nella tranquilla provincia di Vallo della Lucania, un'operazione dei Carabinieri di Sapri ha portato all’arresto di Foria di Centola, coinvolto in tentativi di furto e rapina impropria con l’uso di armi. Un episodio che sottolinea come le forze dell’ordine siano sempre impegnate a garantire sicurezza e legalità nel territorio. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che scuote la comunità locale.

In data odierna militari appartenenti alla Compagnia Carabinieri di Sapri, su disposizione di questo Ufficio, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP di Vallo della Lucania nei confronti di un soggetto di nazionalità albanese indagato per tentato furto, rapina c.d. impropria e porto di arma comune da sparo; posti in essere -insieme ad altri due complici – alcuni giorni or sono in Foria di Centola. Con riguardo a tali fatti appare opportuno comunicare quanto segue. Nella sera del 22.06.2025 personale in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Sapri è intervenuto presso un'abitazione privata dopo che una donna aveva riferito del ferimento con un colpo di arma da fuoco di un soggetto che stava compiendo un furto all'interno della sua abitazione.