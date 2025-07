Il Comune di Sarno rischia il default e chiede aiuto allo Stato | dovrà risarcire le vittime dell'alluvione

Il Comune di Sarno, alle prese con una crisi finanziaria senza precedenti, si trova costretto a chiedere l’intervento dello Stato per risarcire le vittime dell’alluvione del 1998. La situazione mette a rischio la continuità dei servizi essenziali e solleva un dilemma cruciale: come garantire giustizia senza compromettere il benessere della comunità? La questione apre un dibattito urgente sulla sostenibilità delle responsabilità storiche e il ruolo dello Stato nel supporto locale. Continue reading.

Il Comune di Sarno (Salerno) chiede l'intervento dello Stato per risarcire le vittime dell'alluvione del 1998: la spesa non è sostenibile per i bilanci e porterebbe al crollo dei servizi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Risarcimenti post-frana, il Comune di Sarno rischia il default - Il Comune di Sarno, a oltre vent'anni dalla tragica frana del 1998, si trova a un bivio: risarcire le famiglie delle vittime o affrontare il rischio di default.

Sarno, Stato contro il Comune per i risarcimenti alle vittime dell'alluvione: «Rischiamo il tracollo» - Il Mattino - La sindaca di Sarno Eutilia Viscardi denuncia: «Siamo sotto attacco. Riporta ilmattino.it

