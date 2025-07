Wolff | Ferrari lascia lavorare Vasseur Non troverai un team principal migliore

Nel panorama delle corse, la fiducia può fare la differenza. Wolff Ferrari difende con veemenza Vasseur, sottolineando il suo talento e la sua capacità di guidare il team verso il successo. Il direttore esecutivo Mercedes, con parole cariche di stima, invita a sostenere il francese e a riconoscere il suo valore. È un momento decisivo per il futuro della Formula 1, dove la pazienza e la fiducia potrebbero rivelarsi le chiavi vincenti.

Il direttore esecutivo Mercedes prende le difese del francese: “Bisogna dargli fiducia. Se non fossi in questa squadra, sceglierei lui. È uno dei più bravi tra quelli che conosco”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wolff: "Ferrari, lascia lavorare Vasseur. Non troverai un team principal migliore"

