Fine vita ok al testo della maggioranza Tutti i punti dal ruolo nullo del sistema sanitario alle tempistiche

Dopo anni di attesa, il primo disegno di legge sul fine vita si appresta a varcare le aule del Parlamento, segnando un passo importante nel nostro percorso verso una normativa più umana e condivisa. Con il consenso della maggioranza e molte novità rispetto alle bozze iniziali, il testo si prepara a diventare legge, aprendo un dibattito fondamentale sulle scelte di fine vita in Italia. La svolta è ormai vicina.

È pronto ad arrivare in aula il primo disegno di legge sul fine vita, a sei anni dalla sentenza della Corte di Cassazione che chiedeva un intervento normativo. Il ddl, approvato da tutta la maggioranze e respinto dalle opposizioni in commissioni Giustizia e Sanità, approderà al Senato il 17 luglio, dopo un periodo di nove giorni in cui potranno essere presentati emendamenti al testo. Rispetto alle prime bozze, ci sono diverse correzioni al testo che sembrano smorzare le posizioni iniziali del centrodestra. Rimangono però critici i tempi – troppo ampi – per l’approvazione della richiesta e l’esclusione del Sistema sanitario nazionale da tutte le procedure legate al suicidio assistito. 🔗 Leggi su Open.online

