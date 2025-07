' Ben Gvir e Smotrich pronti ad affossare la tregua a Gaza'

Tensione alle stelle tra le fila del governo israeliano: Ben Gvir e Smotrich sembrano pronti a mettere in discussione la tregua a Gaza, minando ogni prospettiva di pace. Il loro possibile fronte comune potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri nella regione, alimentando l’incertezza e il rischio di escalation. Quali saranno le vere intenzioni dei due ministri? Restate con noi per scoprire come si evolverà questa delicata situazione.

Il ministro di ultradestra israeliano Itamar Ben Gvir avrebbe contattato il collega messianico Bezalel Smotrich per formare un fronte comune per affossare l'accordo di cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce la stampa israeliana. I due ministri dovrebbero incontrarsi a breve per coordinarsi. L'ufficio di Smotrich ha smentito che vi sia stato un contatto diretto. Una fonte vicina al ministro ha dichiarato che Ben Gvir "ha parlato con i media di un incontro non ancora fissato. La vittoria a Gaza è troppo importante e la vita degli ostaggi troppo preziosa per trasformarla in un gioco mediatico".

