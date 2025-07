Napoli roghi a Gianturco nell’area abbandonata | Cittadini vogliono curarsene ma Comune risponda

L'area abbandonata di Gianturco, simbolo di degrado e abusi, è nuovamente teatro di roghi e sversamenti clandestini. Nonostante le sollecitazioni e un progetto di riqualificazione presentato nel 2019, il Comune di Napoli resta in silenzio, lasciando i cittadini senza risposte e il sito in balia di inciviltà e pericoli. È ora di rivedere le politiche di tutela e intervento, perché un quartiere non può essere lasciato all’incuria e alla criminalità.

Tempo di lettura: 3 minuti Dal 2019, alcuni cittadini attivi hanno presentato un progetto di riqualificazione dell’ex area Nato a Gianturco. “Ma il Comune di Napoli non ci ha mai risposto” dice Antonio Cardone, referente del gruppo Facebook Comitato Ascarelli Gianturco Luzzatti Sant’Erasmo. Intanto, il sito è rimasto abbandonato. È divenuto inevitabile approdo di sversamenti illegali di rifiuti. E tra sabato e domenica, sono scoppiati due maxi incendi, visibili da vari punti della città. “ Chi si prende la responsabilità delle tossine che andiamo a respirare?” chiede Cardone. Lo scoramento si mischia alla rabbia, tra questi residenti della Municipalità 4. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, roghi a Gianturco nell’area abbandonata: “Cittadini vogliono curarsene, ma Comune risponda”

In questa notizia si parla di: gianturco - napoli - area - cittadini

