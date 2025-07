Orienteering a Madonna di Campiglio la settima edizione di 5 Days Italy

Preparati ad vivere un’esperienza unica: la settima edizione di 5 Days Italy a Madonna di Campiglio, un evento imperdibile di orienteering che vede oltre 2000 atleti provenienti da 44 nazioni sfidarsi tra le spettacolari Dolomiti di Brenta. Un mix di avventura, passione e competizione che promette emozioni indimenticabili per tutti gli appassionati di questa affascinante disciplina. Non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria festa sportiva!

