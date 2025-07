Serbia quarto giorno di proteste | Belgrado paralizzata Vucic promette il pugno duro contro i manifestanti

Belgrado si trova nel cuore di un tumulto senza precedenti: il quarto giorno di proteste ha paralizzato la capitale serba, con cittadini determinati a chiedere cambiamenti. Vucic promette il pugno duro, ma la forza del movimento popolare cresce, alimentata dalla volontà di ottenere elezioni anticipate e un futuro più libero. La tensione tra autorità e cittadini si fa sempre più palpabile, lasciando presagire che questa crisi potrebbe ancora riservare sviluppi sorprendenti.

Belgrado, capitale della Serbia, è ancora una volta teatro di proteste e blocchi stradali, nel quarto giorno consecutivo di manifestazioni contro il governo del presidente Aleksandar Vucic. Le tensioni sono esplose dopo gli scontri e gli arresti verificatisi sabato scorso durante una manifestazione antigovernativa, e da allora studenti e cittadini continuano a scendere in piazza chiedendo elezioni parlamentari anticipate e il rilascio di tutti i fermati. Nel cuore della capitale serba, cassonetti e cancelli mobili sono stati utilizzati per ostruire le principali arterie stradali, provocando gravi disagi alla circolazione e al trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Serbia, quarto giorno di proteste: Belgrado paralizzata. Vucic promette il pugno duro contro i manifestanti

