Napoli 27enne accoltellato a morte a Porta Capuana | ipotesi rissa con sconosciuti

Una tragedia scuote Napoli: un giovane di 27 anni è stato brutalmente accoltellato a Porta Capuana, probabilmente coinvolto in una rissa con sconosciuti. Trasportato d'urgenza in ospedale, purtroppo non ce l'ha fatta a causa di una ferita profonda. Questo episodio drammatico riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e la violenza nelle nostre strade, lasciando la comunità sgomenta e cercando risposte.

Il giovane è stato trasportato in ospedale, ma lì è morto poco dopo tempo per la profonda ferita provocatagli con un'arma da taglio.

