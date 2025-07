Più controlli un solo veto sulla Cina I numeri del Golden Power 2024

Nel 2024, il controllo del Golden Power in Italia registra un incremento significativo, con un aumento del quasi 15% rispetto all’anno precedente. Con 835 operazioni complessive, si evidenzia una maggiore attenzione verso le acquisizioni strategiche, anche se il veto sulla Cina si mantiene limitato a un solo caso. Questi numeri riflettono l’intensificarsi delle verifiche e l’importanza di un quadro normativo in evoluzione. Ma cosa ci riserva il futuro?

Nel 2024 il numero complessivo di operazioni passate sotto il Golden Power è aumentato di quasi il 15 per cento rispetto all'anno precedente (comprendendo notifiche e prenotifiche): 835 operazioni, di cui 660 notifiche e 175 prenotifiche, contro 727 operazioni, di cui 577 notifiche e 150 prenotifiche. Sono i numeri che emergono dalla relazione annuale consegnata ieri alle Camere, già anticipati a marzo dal sottosegretario Alfredo Mantovano che aveva anche aperto all'idea di un "tagliando" alla normativa. Il contesto generale "Dalle rilevazioni per l'anno 2024 emerge che il 53 per cento delle notifiche sono state considerate rientranti nel perimetro di applicazione", si legge nel sommario.