Visite private durante il servizio in ospedale ai domiciliari un primario di Piacenza

Un primario dell’ospedale di Piacenza finisce agli arresti domiciliari: coinvolto in un’indagine su visite mediche private non prenotate e pagamenti in contanti durante il servizio. Questo episodio scuote il mondo sanitario locale, sollevando dubbi sulla trasparenza e l'etica professionale. La vicenda mette in luce quanto sia cruciale la fiducia tra medici e pazienti, un principio che deve sempre guidare l’assistenza sanitaria. Ma come si evolverà questa delicata vicenda?

Visite mediche private quando era in servizio per l’ospedale. Pazienti che non era prenotati e ovviamente pagavano in contanti. È così finito agli arresti domiciliari – secondo quanto comunica i Carabinieri in una nota – un primario dell’ospedale di Piacenza. Si tratta del direttore di una Unità operativa complessa dell’Ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza A notificare l’ordinanza del giudice per le indagini preliminare i Carabinieri del Nas di Parma. Al medico sono contestati il peculato continuato e la truffa aggravata continuata ai danni della locale Azienda U.S.L. Le indagini, avviate dagli investigatori dell’Arma nel mese di marzo 2025, hanno permesso di accertare che il professionista, nonostante fosse formalmente autorizzato all’esercizio della libera professione intramoenia e percepisse dalla Azienda U. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Visite private durante il servizio in ospedale”, ai domiciliari un primario di Piacenza

In questa notizia si parla di: ospedale - piacenza - visite - private

Il feto trovato nel cestino di un bagno all’ospedale di Piacenza - Una tragica scoperta scuote l’ospedale di Piacenza: un feto è stato rinvenuto questa mattina in un cestino dei rifiuti nel bagno del pronto soccorso.

La tariffa smart è l’offerta che le strutture private convenzionate con il Sistema sanitario nazionale propongono ai cittadini, una proposta a metà tra i tempi d’attesa prolungati della visite nella sanità. Segui #Report ora in diretta su #Rai3 http://bit.ly/Rai3LIVE Vai su Facebook

“Visite private durante il servizio in ospedale”, ai domiciliari un primario di Piacenza; Gestiva il reparto come una clinica privata, arrestato il primario; «Visite private a pagamento durante l'orario di servizio all'ospedale»: in manette dirigente medico.

Visite mediche private non dichiarate. Arrestato Primario a Piacenza - di Parma, nell’ambito di un’articolata attività investigativa condotta sotto la costante direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, hanno dato e ... Da quotidianosanita.it

Piacenza, psichiatra dell'Usl ai domiciliari: visite private non dichiarate e farmaci sottratti all'ospedale - Piacenza, psichiatra dell'Usl ai domiciliari: visite private non dichiarate e farmaci sottratti all'ospedale. Secondo corrieredibologna.corriere.it