Roma Femminile nuovo addio in vista? Ceasar ha chiesto la cessione

Roma Femminile si prepara a un nuovo capitolo all'insegna di cambiamenti e rinnovi. La partenza di big come Kresche, Aigbogun e Troelsgaard apre le porte a una rivoluzione che coinvolgerà la rosa nella prossima stagione, mentre Giada Greggi resta salda nel progetto. Ma cosa riserva il futuro per Benedetta Glionna? La domanda aleggia nell’aria, lasciando intendere che anche per lei potrebbero arrivare sorprese...

Passano i giorni e in casa Roma Femminile sembra destinata a continuare una rivoluzione sul mercato, con una squadra che nella prossima stagione dovrebbe essere decisamente rinnovata. Sono infatti già arrivate le ufficialità degli addii di Kresche, Aigbogun e Troelsgaard, mentre chi ha confermato che resterà nella Capitale è Giada Greggi. Nel nuovo corso firmato Luca Rossettini potrebbe non esserci spazio nemmeno per Benedetta Glionna, che sarebbe nel mirino dell’Inter, nell’ambito di una grande operazione di mercato che porterebbe Bergamaschi dalla Juventus alla Roma. Stando poi a quanto riportato da Il Messaggero, nelle ultime ore sarebbe arrivata anche la richiesta di cessione da parte di Camelia Ceasar, preoccupata con tutta probabilità dal poco minutaggio che potrebbe avere visto il rientro di Lukasova. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile, nuovo addio in vista? Ceasar ha chiesto la cessione

In questa notizia si parla di: roma - femminile - addio - vista

Tabellone Internazionali femminile Roma 2025, tutte le sfide - Scopri il tabellone degli Internazionali Femminili di Roma 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di tennis.

Già avvistate al fianco di Lauren Sanchez in occasione del suo addio al nubilato parigino, Kim Kardashian e la madre Kris Jenner non avrebbero mai potuto perdersi quello che rappresenterà il giorno più importante. Volate anche loro a Venezia in vista del m Vai su Facebook

? #RomaFemminile, sarà una calda estate: il punto sul futuro tra mercato e allenatore #ASRoma #ASRomaFemminile Vai su X

Balotelli, addio Genoa e nuova avventura in vista. Può andare al Murcia, terza serie spagnola; Sara Gama dice addio al calcio: un’icona per lo sport e le donne; Italia femminile, stage in vista di Nations ed Europeo. Soncin:«Inizia l'estate azzurra». Rosucci: «Non ci pon.

Femminile, Glionna direzione Inter. Può arrivare Bergamaschi - L’esterna offensiva può partire in una maxi operazione che coinvolge anche le nerazzurre e la Juventus. Lo riporta ilromanista.eu

Roma Femminile: ufficiale l'addio di Andressa - Per la centrocampista sono 94 presenze e 32 gol in giallorosso ... Da romatoday.it