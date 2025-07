Mosca | meno armi a Kiev e guerra finisce

In un susseguirsi di tensioni e decisioni strategiche, ogni passo verso la riduzione delle armi potrebbe avvicinare la pace in Ucraina. Mentre Mosca sostiene che meno armamenti a Kiev significherebbe una fine più rapida del conflitto, l'Ucraina si trova a fronteggiare ritardi nelle consegne americane, considerati come ostacoli alla stabilità. La diplomazia si gioca su equilibri delicati, dove ogni azione può fare la differenza.

12.07 Meno armi vengono fornite a Kiev più è vicina la fine del conflitto. Questo il commento del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla notizia della sospensione di parte degli aiuti militari americani all'Ucraina. E l'Ucraina ha convocato l'incaricato d'affari americano a Kiev dopo la decisione Usa di interrompere la consegna di alcuni tipi di armi al Paese. Per la diplomazia ucraina, "qualsiasi ritardo" nelle consegne di armi varrebbe come un "incoraggiamento" a Mosca.Fonti militari Kiev:"Faremo fatica senza armi Usa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: armi - kiev - mosca - meno

“L’invio di armi a Kiev? Lontano dagli occhi dell’opinione pubblica”: la “svolta” di Merz in Germania per ora è per meno trasparenza - Il governo tedesco ha deciso di limitare la trasparenza riguardo alle forniture di armi all'Ucraina, una mossa che solleva interrogativi e preoccupazioni.

Ucraina, Trump deluso da Mosca e Kiev: “L’accordo era possibile”. Vai su Facebook

Guerra Ucraina-Russia, le news. Blocco Usa ad alcune armi a Kiev. Mosca: “Fine conflitto più vicina”; Kiev: colpito ospedale di Kherson, diversi feriti. Usa interrompono consegna di armi all'Ucraina - Dmitri Peskov: “Dare meno armi a Kiev avvicinerebbe la fine del conflitto”; Gli Usa bloccano le forniture di missili a Kiev. Macron-Putin, due ore di telefonata dopo tre anni.

Cremlino, con meno armi a Kiev più vicina fine conflitto - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Si legge su giornaledibrescia.it

Ucraina, Stati Uniti bloccano consegna di alcune armi. Casa Bianca: «Al primo posto interessi Usa» - Sul campo, Kiev ha colpito la raffineria Saratovorgsintez nella regione russa di Saratov, mentre un attacco russo con droni ha preso di mira un’azienda agricola nel distretto di Kupiansk, nella region ... Lo riporta ilsole24ore.com