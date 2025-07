Un gruppo di imprenditori italiani ed europei ha chiesto di fermare la legge europea sull’IA

Un coro crescente di imprenditori italiani ed europei si leva contro la nuova legge sull'intelligenza artificiale, chiedendo una sospensione temporanea del regolamento. L’obiettivo è proteggere innovazione e imprese da normative considerate troppo restrittive. Centinaia di firme accompagnano un appello che mette in discussione le implicazioni di questa regolamentazione, mentre le prime applicazioni di IA continuano a evolversi rapidamente. È il momento di riflettere: quale futuro vogliamo per l’innovazione in Europa?

Un appello formale per sospendere temporaneamente il regolamento sull'Intelligenza artificiale: "Mette a rischio innovazione e imprese". Ma anche a livello europeo molte associazioni si stanno muovendo nella stessa direzione. Centinaia di firme. Mentre le prime applicazioni.

