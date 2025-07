Cina | Chongqing convergenza di fiumi crea meraviglia naturale

Nella suggestiva città di Chongqing, la convergenza dei fiumi Yangtze e Jialing crea un spettacolo naturale mozzafiato. Le acque, dipinte di vivaci contrasti cromatici a causa delle intense piogge stagionali, regalano un panorama unico al mondo. Questo fenomeno affascinante rappresenta la forza della natura in tutta la sua maestà. Per scoprire questo incredibile spettacolo visivo, ti invitiamo a visitare il video all’indirizzo: ...

Quando i fiumi Yangtze e Jialing convergono a Chongqing, in Cina, si verifica un fenomeno sorprendente. Qui, i due fiumi hanno formato un incredibile contrasto di colori come risultato di forti piogge di breve durata nel tratto superiore del bacino del fiume Yangtze e del fiume Jialing durante la stagione annuale delle alluvioni. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma632760263276022025-07-02cina-chongqing-convergenza-di-fiumi-crea-meraviglia-naturale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it