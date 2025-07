Inter Fabio Capello | Calha-Lautaro? I problemi vanno risolti faccia a faccia

Fabio Capello affronta con chiarezza la complicata situazione tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, sottolineando l'importanza di risolvere i problemi direttamente sul campo e faccia a faccia. L’ex allenatore analizza il momento dell’Inter e le prime settimane sotto la guida di Cristian Chivu, invitando a un confronto sincero per ritrovare l’armonia e la forza della squadra. La buona comunicazione è la chiave per superare le difficoltà e tornare a vincere.

Fabio Capello ha parlato, tramite le colonne della Gazzetta dello Sport della delicata situazione tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Inoltre l'ex allenatore ha parlato del periodo dell'Inter e di queste prime settimane con Cristian Chivu in panchina.

