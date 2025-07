Uomini e Donne | Teresa Cilia svela perché fu denunciata da Raffaella Mennoia

Dopo sei anni di battaglie legali, Teresa Cilia può finalmente sorridere: è stata assolta dalla denuncia di Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne. La ex tronista ha deciso di condividere sui social il risultato di questa lunga attesa, raccontando nei dettagli le circostanze che l'hanno portata a questa vittoria personale. Una storia di tenacia e giustizia che dimostra come la verità possa prevalere, anche nelle sfide più dure.

Teresa Cilia è stata assolta dopo sei lunghi anni di battaglia legale contro Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne. L'ex tronista è tornata sui social per condividere con i fan il verdetto finale del processo che la vedeva imputata in seguito a una denuncia presentata dalla storica collaboratrice di Maria De Filippi. Dopo aver annunciato pubblicamente la conclusione della vicenda, Teresa ha voluto raccontare nei dettagli la propria versione dei fatti e il significato profondo di questa vittoria personale. News Uomini e Donne: la denuncia di Raffaella Mennoia contro Teresa Cilia. Era il 2019 quando Raffaella Mennoia decise di sporgere denuncia contro Teresa Cilia, in seguito a una serie di dichiarazioni rilasciate dall'ex tronista sui social.

