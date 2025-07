Non solo Calhanoglu a rischio un altro senatore Ma l’obiettivo è la rescissione

L'Inter è al centro di un vortice di tensioni e decisioni cruciali: tra il rischio di rescissione per alcuni big, come Calhanoglu, e le novità in casa Lautaro, Acerbi e Frattesi, i nerazzurri devono fare scelte decisive. Le settimane che seguono saranno determinanti per il futuro della rosa, con pressioni e interrogativi che si intensificano ad ogni aggiornamento. E mentre il mercato infiamma le contestazioni, una cosa è certa: l’Inter non può più aspettare.

I nerazzurri dovranno fare parecchie valutazioni su diversi giocatori, ma intanto arrivano novità importanti su un big della rosa Sono giorni caldissimi, intensi, per l’ Inter che è in piena maretta per la questione Lautaro-Calhanoglu e qualche altra possibile novità pesante. Come quelle che vi abbiamo raccontato in queste ore relativamente ad Acerbi e Frattesi. Lo sfogo del capitano nerazzurro ha fatto parecchio rumore, soprattutto dopo la conferma di Marotta che il destinatario principale fosse Hakan Calhanoglu. Che ha risposto con un comunicato sui propri canali social, aprendo e certificando la frattura con il numero 10. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Non solo Calhanoglu, a rischio un altro senatore. Ma l’obiettivo è la rescissione

In questa notizia si parla di: calhanoglu - rischio - altro - senatore

Oltre a Nicolò Rovella, c'è anche Ederson in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri per rinforzare la mediana in caso di partenza di Hakan Calhanoglu. - Sky Sport Vai su Facebook

Non solo Calhanoglu, a rischio un altro senatore. Ma l’obiettivo è la rescissione.

Non solo Calhanoglu, a rischio un altro senatore. Ma l’obiettivo è la rescissione - L'Inter dovrà fare parecchie valutazioni su tanti giocatori mentre arrivano novità importanti su un big della rosa come Sommer ... Lo riporta calciomercato.it

Inter spaccata, c’è l’erede di Calhanoglu ma lo spogliatoio è un inferno - Calhanoglu verso la Turchia, ecco chi sarà il suo erede ... Segnala sport.virgilio.it