Insigne libero a zero | ci pensano Parma e Fiorentina | la situazione

Lorenzo Insigne, uno dei talenti più amati del calcio italiano, si trova ora libero da ogni vincolo contrattuale, aprendo le porte a un possibile ritorno in Italia. Parma e Fiorentina sono già sulle sue tracce, alimentando l’entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. La domanda è: quale sarà la prossima destinazione di questo autentico fuoriclasse? La risposta si attende con fervore, mentre il suo futuro si disegna tra polemiche e speranze.

Le ultime sul futuro di Lorenzo Insigne dopo la fine anticipata del contratto con il Toronto e l’interessamento di Parma e Fiorentina L’avventura di Lorenzo Insigne in Major League Soccer è ufficialmente giunta al termine. L’ex capitano del Napoli ha deciso di risolvere con un anno d’anticipo il suo contratto con il Toronto FC, originariamente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Insigne libero a zero: ci pensano Parma e Fiorentina: la situazione

In questa notizia si parla di: insigne - parma - fiorentina - libero

Non solo Bernardeschi: anche Insigne lascia il Toronto, interessa a Fiorentina e Parma - Non solo Bernardeschi, anche Insigne si prepara a lasciare il Toronto, attirando l’interesse di Fiorentina e Parma.

Lorenzo Insigne lascia il Toronto, risolto in anticipo il contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2026 L'attaccante napoletano è ora un parametro zero di lusso ed è libero di cercarsi una nuova squadra Il suo desiderio (mai nascosto) è tornare in Italia, pe Vai su Facebook

Non solo Bernardeschi: anche Insigne lascia il Toronto, interessa a Fiorentina e Parma; GAZZETTA - Insigne verso il rientro in Serie A, interessamento da Parma e Fiorentina; Insigne può tornare a giocare in Serie A, due club sono disposti ad acquistarlo – GdS.

Insigne tra Parma e Fiorentina, ma il sogno si chiama Napoli - Dopo aver lasciato l'Italia nel 2022 per accasarsi al Toronto FC, il 34enne è pronto a fare ritorno in patria. Scrive msn.com

MERCATO | Fiorentina e Parma su Insigne! Como, altro colpo a un passo ?? | OneFootball - I documenti sono stati firmati pochi minuti fa: l’accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15,25 milion ... Segnala onefootball.com