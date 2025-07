Mia figlia sa che ho una ‘bua invisibile' Georgette Polizzi sulla sclerosi multipla

Georgette Polizzi, nota per il suo stile e il suo coraggio, ha affrontato con determinazione la sfida della sclerosi multipla, condividendo pubblicamente il suo percorso di resilienza. La sua storia è un esempio di forza e ispirazione, capace di trasmettere speranza a chi si trova ad affrontare difficoltà simili. La sua esperienza personale ci ricorda che anche nelle avversità, si può trovare il modo di emergere e brillare.

Georgette Polizzi è diventata nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, nel 2016, assieme a Davide Tresse, diventato oggi suo marito e padre di sua figlia Sole, ma nel tempo ha saputo emanciparsi dalla reputazione di personaggio “da reality” costruendo un proprio brand nel mondo del fashion e, soprattutto, raccontando apertamente dettagli molti forti della sua vita privata, in particolare dopo la diagnosi di sclerosi multipla ricevuta nel 2018. La “bastarda” come la chiama lei, le ha causato diversi problemi ma non le ha impedito di diventare madre della piccola Sole, nata nel 2022 e che, come lei stessa ha spiegato in un’intervista per Fanpage, è pienamente a conoscenza delle condizioni della mamma. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it