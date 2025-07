L’Iran chiude le porte all’Aiea | stop alle ispezioni ai siti nucleari

L’Iran alza il velo e chiude le porte all’Aiea, sospendendo le ispezioni nucleari e rafforzando la sua posizione di fronte alla comunità internazionale. La decisione, firmata dal presidente Pezeshkian, segna un punto di svolta nelle relazioni tra Teheran e Vienna, portando a un congelamento dei rapporti ufficiali. Ma quali sono le motivazioni profonde di questa scelta e quali conseguenze si prospettano nel futuro del dossier nucleare iraniano?

L' Iran ha chiuso ufficialmente le porte all'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (Aiea) dopo che il presidente Masoud Pezeshkian ha firmato e promulgato la legge approvata il 25 giugno scorso dal Parlamento che apriva la strada al congelamento dei rapporti tra Teheran e l'organizzazione di Vienna. Cosa ha deciso l'Iran. Secondo la legge il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, di cui Pezeshkian in quanto capo dello Stato è presidente, potrà sospendere l'accesso degli ispettori dell'Aiea ai siti nucleari della Repubblica Islamica, in particolar modo quelli di Fordow, Isfahan e Natanz, finché non sarà possibile accedervi in piena sicurezza e non saranno state ripristinate le condizioni di operatività dopo la guerra con Israele ma anche finché non si sarà risolta la problematica politica che divide l'Iran dall'ente dell'Onu guidato dall'argentino Rafael Mariano Grossi.