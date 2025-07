a san lorenzello arriva la walk for the cure la passeggiata rosa per la lotta ai tumori del seno

Prepariamoci a un evento che unisce solidarietà e speranza: a San Lorenzello, domenica 6 luglio alle 18.00, la Walk for the Cure trasformerà il borgo in un simbolo di lotta contro i tumori del seno. Una passeggiata rosa che coinvolge tutta la comunità e promuove sensibilizzazione, unendo persone di ogni età nel nome della prevenzione e della solidarietà. Perché insieme, possiamo fare la differenza.

Tempo di lettura: 3 minuti Domenica 6 luglio alle ore 18.00, San Lorenzello si tingerà di rosa con la Walk for the Cure, la passeggiata solidale promossa da Komen Italia per sostenere la lotta ai tumori del seno. Un momento di condivisione, sensibilizzazione e speranza che attraverserà il cuore del borgo, coinvolgendo associazioni, istituzioni e cittadini. La manifestazione, realizzata in collaborazione con l’associazione ASD Cusanamente, UsAcli Benevento, Heribanus, il Chiana Festival, Tesolina Dance S, Ente Culturale San Lorenzo Martire – Nicola Vigliotti ODV, e Salute e Territorio – Valle Telesina, ha come obiettivo la raccolta fondi a favore dei progetti di prevenzione e supporto alle donne promossi da Komen Italia su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it