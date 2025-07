Comune di Arezzo | la mostra a piano terra di palazzo Cavallo

Dal 2 al 5 luglio, il cuore di Arezzo si anima con una vibrante mostra a Palazzo Cavallo, dedicata ai giovani talenti dell’Accademia Culturale dell’Arte Croma. Curata dalla rinomata professoressa Olimpia Bruni, questa esposizione è un’occasione unica per scoprire le straordinarie opere su carta dei promettenti allievi. Non perdete l’opportunità di immergervi nell’arte giovanile e lasciarvi sorprendere dal loro talento in crescita.

Arezzo, 2 luglio 2025 – D a giovedì 3 a sabato 5 luglio una mostra a palazzo comunale con protagonisti i giovani allievi dell'Accademia culturale dell'arte croma di Arezzo La presidenza del Consiglio Comunale compartecipa all'organizzazione della mostra curata dalla professoressa Olimpia Bruni, realizzatrice della lancia d'oro del 2018 e restauratrice del tempietto del Prato, che esporrà le pitture artistiche su carta realizzate dagli allievi dell'Accademia culturale dell'arte croma di Arezzo: chiostro a piano terra di palazzo comunale, giovedì 3 luglio dalle 17:30, orario d'inaugurazione, alle 19:00 e venerdì 4 e sabato 5 luglio dalle 9:00 alle 19:00.

