Arbitri promossi e bocciati in serie C | 4 dismessi per valutazioni tecniche

Con la nuova stagione alle porte, l’Associazione Italiana Arbitri ha annunciato le promozioni e le bocciature tra i fischietti di Serie C, segnando un momento cruciale per il mondo del calcio italiano. Quattro arbitri sono stati invece dismessi per valutazioni tecniche, gettando luce sulle sfide e le aspettative che accompagnano il percorso dei nostri direttori di gara. Ora, scopriamo chi sono i protagonisti di questa rinnovata classifica arbitrale.

Tempo di "pagelle" per i fischietti italiani con l'Associazione Italiana Arbitri che ha definito gli organici per la prossima stagione calcistica. In serie C sono stati promossi alla Can (A e B) Andrea Calzavara di Varese, Andrea Zanotti di Rimini, Giuseppe Allegretta di Molfetta, Giuseppe Nucera di Palermo e Niccolò Turrini di Firenze, tutti direttori di gara incrociati più volte dal Benevento nel torneo 2024-25. Allo stesso tempo l'Aia ha ufficializzato la dismissione di tredici fischietti, otto per limiti di età, quattro per valutazioni tecniche mentre in un caso va registrata una dimissione.

ARBITRI PROMOSSI E BOCCIATI Gli arbitri promossi alla Can A sono: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, Andrea Calzavara di Varese, Giuseppe Nucera di Palermo, Niccolò Turrini di Firenze e Andrea Zanotti di Rimini. Gli arbitri dismessi sono

