Frendrup Inter è lui l’ultima idea per il dopo Calhanoglu | ecco i margini di trattativa col Genoa

L'Inter guarda avanti: Frendrup, talento del Genoa, si affaccia come la nuova idea per rinforzare il centrocampo dopo Calhanoglu. La trattativa, ancora in fase embrionale, mostra margini di crescita e possibilitĂ concrete di accordo. Con i rumors su un possibile addio del turco, i nerazzurri sono pronti a valutare questa soluzione che potrebbe dare nuova linfa alla mediana. Resta da scoprire come evolverĂ questa opportunitĂ di mercato, ma le prospettive sono promettenti.

per il centrocampista danese. Il calciomercato Inter potrebbe presto registrare sviluppi significativi nella zona nevralgica del campo. Il futuro di Hakan Calhanoglu è ancora tutto da scrivere, ma le voci su un possibile ritorno in patria – direzione Galatasaray – si fanno sempre piĂą insistenti. In caso di cessione del regista turco, diventato punto di riferimento nel centrocampo nerazzurro nelle ultime due stagioni, la dirigenza interista si sta giĂ muovendo per individuare un sostituto all'altezza.

