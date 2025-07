fed e bce si spaccano sulle stablecoin

Il dibattito sulle stablecoin si infiamma, rivelando tensioni profonde tra Fed e BCE. Da Sintra, affacciata sull’oceano portoghese, emerge un quadro di divergenze che va oltre i semplici tassi: la vigilanza americana si oppone a nuovi abbassamenti, mentre l’Europa si prepara a sfide regolamentari più stringenti. In questo contesto di scontro globale, le stablecoin potrebbero diventare il nuovo campo di battaglia economico-finanziario, aprendo a scenari inaspettati.

Stablecoin, sì grazie. O anche no. Da Sintra, località portoghese a due passi dal mare e dalla capitale Lisbona, arriva la prima spaccatura tra Federal Reserve e Banca centrale europea. Stavolta i tassi non c'entrano: la vigilanza americana, ormai in piena collisione con la Casa Bianca, non ha nessuna intenzione di tagliare il costo del denaro, non finché sarà risolta la partita commerciale con l'Europa e la Cina. La Bce, invece, di gas ne ha tolto e molto, con il risultato che oggi l'inflazione in Europa viaggia intorno al 2%, nelle vicinanze della soglia che costituisce la pietra angolare del mandato di Francoforte.