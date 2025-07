Di Gregorio Juve | 10 parate contro il Real Madrid numeri impressionanti per un Mondiale per Club da sogno!

Michele Di Gregorio si è distintato come protagonista indiscusso della sfida tra Juventus e Real Madrid, regalando numeri impressionanti con 10 parate decisive. Nonostante l’eliminazione della Juve, il suo rendimento nel Mondiale per Club 2025 ha lasciato il segno, dimostrando quanto possa essere determinante un portiere ai massimi livelli. Questo episodio testimonia come il calcio sia fatto di momenti clamorosi e di protagonisti capaci di brillare anche in situazioni difficili.

Di Gregorio Juve: il portiere bianconero chiude da protagonista il suo Mondiale per Club contro il Real Madrid. Tutti i numeri della sua “campagna”.. Michele Di Gregorio è stato uno dei protagonisti assoluti della sfida tra Real Madrid e Juventus agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Nonostante la Juve sia stata eliminata dalla competizione con un 1-0 subito dai blancos, il portiere bianconero ha messo in mostra una prestazione straordinaria. Con ben 10 parate durante la partita, Di Gregorio è stato decisivo più volte, evitando che il punteggio diventasse ancora più pesante. Il suo intervento su alcuni tiri pericolosissimi di Vinícius Jr. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve: 10 parate contro il Real Madrid, numeri impressionanti per un Mondiale per Club da sogno!

In questa notizia si parla di: gregorio - realmadrid - juve - numeri

Il Real Madrid batte 1-0 la Juventus e si qualifica ai quarti del Mondiale per Club. Decide un gol del giovane Gonzalo Garcia. Migliore in campo il portiere Di Gregorio Vai su Facebook

Debrief | FIFA Club World Cup | Real Madrid-Juventus, i numeri post match; Real Madrid-Juventus 1-0, Tudor fuori dal Mondiale per Club, decide Gonzalo Garcia; Juve alla pari per 45', poi non basta Di Gregorio: vince il Real e Tudor saluta il Mondiale.

Juventus-Real Madrid, i numeri della partita - La Juventus, negli ottavi di finale del Mondiale per Club, ha perso con il Real Madrid. Scrive msn.com

Pagelle Real Madrid Juve 1-0: Di Gregorio è più forte di Donnarumma? Perché Tudor ha tolto Yildiz? Spagelliamo – VIDEO - 0: da Di Gregorio a Yildiz, il commento alle prestazioni dei bianconeri nel post partita di Juventusnews24 – VIDEO Le pagelle e tutti i voti dei protagonisti della sconfitta ... Come scrive juventusnews24.com