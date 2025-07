Guardate questo video Garlasco a Quarta repubblica il filmato IA dell’omicidio di Chiara Poggi

Ventotto anni fa, Garlasco fu sconvolta dall’omicidio di Chiara Poggi, una giovane promessa strappata troppo presto alla vita. Quel tragico 13 agosto 2007 lasciò un segno indelebile nel cuore della comunità e nelle indagini giudiziarie, che ancora oggi suscitano interrogativi e riflessioni. Guardando il video di Quarta Repubblica, ci immergiamo in un caso che ha attraversato generazioni, ricordando come la verità possa essere nascosta dietro il silenzio e la paura.

Sono passati diciotto anni da quella tragica mattina di agosto in cui una ragazza di appena 26 anni veniva trovata senza vita nella sua abitazione di Garlasco. Il suo nome era Chiara Poggi, studentessa modello, figlia di una famiglia stimata del posto. Era il 13 agosto 2007 quando il silenzio della cittadina pavese veniva squarciato dalla notizia di un brutale omicidio avvenuto in una villetta all’apparenza tranquilla. La scoperta del cadavere riverso sulle scale della cantina sconvolse l’intera comunità, e presto l’indagine prese una piega che avrebbe tenuto banco per anni in tribunali, talk show, aule universitarie e nelle case degli italiani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: garlasco - omicidio - chiara - poggi

Omicidio di Garlasco, scandagliato il cavo Bozzoni a Tromello: dal fondale spuntano un martello e il bracciolo di una sedia - Il giallo dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si arricchisce di nuove scoperte. Il cavo Bozzoni a Tromello rivela un martello e il bracciolo di una sedia, portando alla luce inquietanti elementi del passato.

Cassazione conferma semilibertà per Alberto Stasi condannato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco https://ilsole24ore.com/art/cassazione-conferma-semiliberta-alberto-stasi-condannato-l-omicidio-chiara-poggi-garlasco-AHGxRWUB?utm_term=Autofee Vai su X

Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la nuova inchiesta su Andrea Sempio si muove tra colpi di scena, piste sfuggenti e vecchi fantasmi. Il Dna sui vasetti del Fruttolo e sui rifiuti della villetta sembra allontanare i sospetti sul giovane, amico Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, la ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi con l'AI; Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: «Alberto Stasi non ci disse mai non l'ho uccisa. Il risarcimento? Abbiam; Delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: «Era inimmaginabile che nostro figlio potesse essere accusato di aver ucciso sua sorella.

Garlasco, per i consulenti Poggi anche l’impronta 44 non è di Sempio: “Non è una scarpa ma la ruota di una bici” - it che l’impronta 44 individuata sul muro destro delle scale che portano alla tavernetta della villetta di Garlasco sia l’impronta di ... Segnala fanpage.it

Garlasco, spunta l'impronta 44 mai analizzata. L'orma di una scarpa sul muro della cantina: «Il killer di Chiara Poggi ha perso l'equilibrio» - Un’impronta di scarpa con suola a carrarmato, individuata sul muro destro all'altezza del terzo gradino delle scale che conducono alla cantina dove il corpo di Chiara Poggi è ... Scrive msn.com