Il funambolo Andrea Loreni inaugura il Vertigo Summer Festival con una traversata a grandi altezze a Cocconato borgo in provincia di Asti

Preparati a vivere un'esperienza mozzafiato: dal 3 al 6 luglio, Cocconato d’Asti si trasforma nel cuore pulsante dell’arte ad alta quota con il Vertigo Summer Festival. Il grande debutto vede Andrea Loreni, funambolo tra i rari in Europa, attraversare il cielo in una spettacolare traversata a grandi altezze. Un appuntamento imperdibile per chi ama l’avventura e le emozioni forti: non perdere l’opportunità di assistere a questa suggestiva sfida tra uomo e natura.

D al 3 al 6 luglio 2025 il borgo di Cocconato d’Asti si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per la prima edizione del Vertigo Summer Festival Cocconato, rassegna internazionale ideata e prodotta da blucinQue Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo. L’apertura del festival è affidata domani ad Andrea Loreni, uno dei pochi funamboli europei specializzati in traversate su cavo a grandi altezze. Loreni si esibirà giovedì 3 luglio alle ore 21 con la performance Tracing the Sky, in cui camminerà in equilibrio su un sottile cavo d’acciaio teso per 80 metri a 20 metri di altezza, sospeso sopra piazza Giordano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il funambolo Andrea Loreni inaugura il Vertigo Summer Festival con una traversata a grandi altezze a Cocconato, borgo in provincia di Asti

In questa notizia si parla di: loreni - vertigo - summer - festival

Asti, il funambolo Andrea Loreni atteso al Vertigo Summer Festival - Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Cocconato d’Asti, dove il vertiginoso mondo del funambolo Andrea Loreni si incanterà durante il Vertigo Summer Festival.

Tracing the Sky Una camminata sospesa tra cielo e terra apre il Vertigo Summer Festival Cocconato. 3 luglio, ore 21:00 – Piazza Giordano - Andrea Loreni – filosofo, funambolo e ricercatore dello Zen – ci porterà a 20 metri da terra, camminando in equilibrio Vai su Facebook

Vertigo Summer Festival: si parte il 3 luglio con il funambolo Loreni; A Cocconato al via il Vertigo Summer Festival con artisti da tutto il mondo; VIDEO Asti, il funambolo Andrea Loreni atteso al Vertigo Summer Festival - LaPresse.

Asti, il funambolo Andrea Loreni atteso al Vertigo Summer Festival - Dal 3 al 6 luglio 2025 il borgo di Cocconato d’Asti si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per la prima edizione del Vertigo Summer Festival Cocconato, rassegna internazionale ideata e prodott ... Come scrive msn.com

Cocchi main sponsor del Vertigo Summer Festival - Sarà il funambolo dei record Andrea Loreni ad aprire la prima edizione del Vertigo Summer Festival di Cocconato, in provincia di Asti: il 3 luglio porterà ... Si legge su atnews.it