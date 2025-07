Euro 2025 donne al via Axa lancia la campagna ‘Tu continua a calciare’

Con l’avvio dell’UEFA Women’s EURO 2025, AXA Italia celebra il talento e la determinazione delle calciatrici con la nuova campagna globale “Tu continua a calciare”. Realizzata da Publicis Conseil e supportata da Wavemaker Italy, questa iniziativa invita tutti a sostenere il coraggio femminile nello sport. Un messaggio di empowerment che si diffonderà sui principali canali digitali e televisivi, ispirando milioni di spettatori a non fermarsi mai.

Con l’avvio, oggi, di UEFA Women’s EURO 2025, di cui AXA è partner ufficiale, AXA Italia torna in comunicazione con la nuova campagna pubblicitaria globale, “Tu continua a calciare”. La campagna, che è stata realizzata da Publicis Conseil, sarà on air sulle principali emittenti TV, connected TV, piattaforme on demand, web e social in due formati da 30’’ e 20’’. La strategia e la pianificazione sono a cura di Wavemaker Italy. Al centro del racconto, fresco ed energizzante, la d eterminazione delle donne nel superare ostacoli, ma anche stereotipi e pregiudizi spesso associati allo sport femminile: un corpo, e una mente che cambiano, specie in alcune fasi cruciali della vita (adolescenza, maternità, menopausa), o le difficoltà nel conciliare impegni famigliari e sportivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Euro 2025 donne al via, Axa lancia la campagna ‘Tu continua a calciare’

