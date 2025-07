addio al grande e amato fisarmonicista paolo gandolfi aveva 90 anni

Addio a Paolo Gandolfi, il leggendario fisarmonicista che ha incantato il mondo con la sua musica. Nato a Vezzano sul Crostolo e volto noto a livello internazionale, Gandolfi ha dedicato la vita allo strumento, portando gioia e emozioni in ogni nota suonata. La sua scomparsa, a 90 anni, rappresenta una perdita incolmabile nel panorama culturale e musicale. Un ricordo indelebile di un maestro insostituibile che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di molti.

Reggio Emilia, 2 luglio 2025 – E' stato uno dei più noti fisarmonicisti italiani a livello internazionale, profondo conoscitore del suo strumento, che amava suonare sempre, in ogni occasione possibile. Paolo Gandolfi si è spento ieri, a 90 anni, lasciando un grande cordoglio nel mondo culturale e musicale reggiano e non solo. Il maestro era nato a Vezzano sul Crostolo, nel 1934, e fu direttore del Conservatorio Merulo di Castelnovo Monti per oltre 30 anni. Domani, giovedì 3 luglio, i funerali alla casa funeraria Croce Verde. L’arte di Paolo Gandolfi è stata celebrata recentemente anche in un docu-film, dal titolo 'L’accordéoniste – Nell’armonia del tempo' (nelle lingue originali italiano, francese e portoghese), diretto da Nicola Nannavecchia, con protagonisti lo stesso Gandolfi e Richard Galliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it