salerno a fratte cresce la protesta dei residenti contro le fonderie pisano

Da anni, i residenti di Salerno a Fratte devono affrontare il crescente problema dell’inquinamento causato dalle Fonderie Pisano. Questa mattina, l’aria irrespirabile e gli odori insopportabili hanno acceso nuovamente le proteste, evidenziando la tensione tra esigenze ambientali e interessi industriali. La situazione richiede interventi immediati per tutelare la salute e il benessere di chi vive in questa zona, affinché si possa trovare una soluzione sostenibile e duratura.

Dalle prime ore di questa mattina, l’aria nel quartiere di Fratte, in particolare lungo Via dei Greci, è diventata irrespirabile. Un odore acre e soffocante ha invaso le strade e le abitazioni, creando forte disagio tra i residenti. Secondo le testimonianze, i miasmi sarebbero riconducibili alle Fonderie Pisano e il caldo torrido di questi giorni ne ha amplificato l’effetto. “Purtroppo non è una novità – denunciano i cittadini –. Da anni conviviamo con emissioni, polveri e odori insopportabili che rendono difficile persino aprire una finestra. Ma con le alte temperature estive, la situazione è diventata del tutto insostenibile”. 🔗 Leggi su Zon.it