Gaza Trump annuncia l’accordo con Israele | Sì a una tregua di due mesi ora Hamas accetti Il gruppo frena | Prima la fine della guerra

Tensione e diplomazia si intrecciano in una sfida senza precedenti a Gaza. Dopo l'annuncio di Trump di un accordo tra Israele e gli Stati Uniti, Hamas risponde con cautela, chiedendo condizioni più chiare prima di considerare un cessate il fuoco. La fine della guerra resta un obiettivo ambizioso, ma le incomprensioni e le richieste di garanzie rischiano di prolungare un conflitto che coinvolge tutta la regione. La pace sembra ancora lontana, e il futuro rimane incerto.

Rispedita al mittente, almeno parzialmente, la proposta di cessate il fuoco a Gaza formulata dagli Stati Uniti. È Hamas, dopo il sì di Israele confermato da Donald Trump, a prendere tempo: «Siamo pronti e seriamente intenzionati a raggiungere un accordo »,ha fatto sapere il gruppo paramilitare tramite un funzionario. Il sì arriverebbe però solo di fronte a una iniziativa che «porti chiaramente alla fine completa della guerra». Oggi una delegazione di Hamas dovrebbe incontrare i mediatori egiziani e qatarioti al Cairo per discutere la proposta. L’annuncio di Washington: «Israele ha accettato le condizioni, ora tocca ad Hamas». 🔗 Leggi su Open.online

