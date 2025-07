BTS la reunion è confermata e si accompagna a un nuovo album e a un tour mondiale

I BTS, o Bangtan Boys, possiedono un dono come pochi altri: la capacità di unire il mondo intero attraverso musica, passione e impegno. La reunion 232, confermata, si accompagna a un nuovo album e a un tour mondiale, consolidando ulteriormente il loro status di icone globali. Allegri, energici e profondi, questi sette artisti continuano a ispirare milioni di fan, dimostrando che la magia del loro talento è ancora più viva che mai.

Idolatrati, seguiti e famosi in tutto il mondo, i BTS hanno fatto qualcosa per cui saranno ricordati per sempre. E non si tratta solo degli amatissimi brani della loro discografia, né dei numerosissimi premi ricevuti in ogni angolo del globo. C'è qualcosa di più in questo gruppo musicale K-pop, composto di sette membri - RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook - e originario della Corea del Sud. I BTS, o Bangtan Boys, possiedono un dono come pochi: alla loro passione, sono riusciti a unire lo spirito critico, l'analisi e il coraggio di dire le cose come stanno. Insomma, ci hanno messo la voce.