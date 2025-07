Il Tour de France 2025 conferma il flop del ciclismo italiano | nel '96 in 61 al via oggi solo in 11

Il Tour de France 2025 mette in luce le difficoltà del ciclismo italiano, con solo 11 atleti al via su 184 iscritti. Un segnale preoccupante di un movimento in crisi profonda, che si affida ancora a nomi come Milan e Ganna per sperare in qualche occasione di gloria. Una situazione che richiede riflessione e azione per risollevare le sorti di uno sport che merita ben altro. Continua a leggere.

Il Tour de France 2025 si appresta a diventare l'ennesima edizione da dimenticare per i colori del ciclismo italiano: solamente 11 gli azzurri al via su 184 iscritti. Speranze di gloria, anche estemporanea, ridotte al nulla aggrappati a Milan e Ganna. Specchio devastante di un movimento in totale caduta libera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tour - france - ciclismo - italiano

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 – Mentre il Giro d’Italia cattura l’attenzione, le attenzioni si spostano già sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

Questa sera sarò in Live sui canali Fanta Cycling per l'asta del Tour de France. Tutti vorranno accaparrarsi Tadej Pogacar . Link nei commenti #ciclismo #TourDeFrance #TourDeFrance2025 Vai su Facebook

Tour de France 2025, il percorso: si parte a Lille; Tour de France: i ciclisti italiani alla partenza; Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta: il triplete del ciclismo.

Il Tour de France 2025 conferma il flop del ciclismo italiano: nel ’96 in 61 al via, oggi solo in 11 - ecco che ci si appresta a vivere un Tour de France dove l'Italia è praticamente spettatrice non pagante. fanpage.it scrive

Da Ganna a Milan: saranno 11 gli italiani al 112° Tour in partenza da Lille. Quali sono le loro ambizioni alla Grande Boucle? - Sono 11 gli italiani al via questa edizione, 3 in più rispetto alla ... Lo riporta eurosport.it