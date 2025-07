Postamat esploso ufficio ancora chiuso | protesta dei consiglieri

Nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2025, un’esplosione ha devastato l’Ufficio postale di Grottaminarda, lasciando la comunità senza servizi essenziali. La chiusura forzata del Postamat ha generato notevoli disagi, soprattutto per anziani e utenti non motorizzati. I consiglieri comunali, preoccupati per queste conseguenze, hanno deciso di scendere in piazza per chiedere spiegazioni e soluzioni immediate. La situazione richiede interventi urgenti: ecco cosa sta succedendo.

È noto che nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2025, l'Ufficio postale di Grottaminarda è stato oggetto di un'esplosione che ha preso di mira il Postamat, cagionando seri danni alla struttura in cui esso era collocato. In conseguenza di tale evento, quindi, l'Ufficio postale è stato chiuso con non pochi disagi per tutta la Comunità di Grottaminarda, soprattutto per le fasce deboli (anziani e utenti non motorizzati). I lavori di ripristino della funzionalità della struttura avrebbero dovuto essere completati entro la fine del mese di giugno ma, ad oggi, essi sono ben lungi dal terminare e l'Ufficio postale risulta ancora chiuso.

