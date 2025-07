Mercato Inter dopo Calhanoglu il Galatasaray mette gli occhi su Sommer | ecco la posizione dei nerazzurri!

Il mercato dell’Inter si infiamma: dopo aver ceduto Calhanoglu, il Galatasaray punta forte su Yann Sommer. La possibile partenza del portiere svizzero apre uno scenario nuovo e intrigante per i nerazzurri, che devono valutare attentamente la situazione. Tra tensioni e cambi di rosa, i prossimi giorni saranno decisivi per capire come evolverà questa intricata trattativa. La sfida tra club e giocatore è appena iniziata.

Mercato Inter, dopo Calhanoglu il Galatasaray mette gli occhi su Sommer: ecco la posizione dei nerazzurri dopo il sondaggio del club turco. Il mercato Inter si fa sempre più movimentato. Dopo le tensioni nate in seguito all’eliminazione dal Mondiale per Club contro il Fluminense, diverse situazioni interne sembrano sul punto di cambiare. Tra i nomi che iniziano a circolare in chiave uscita c’è ora anche quello di Yann Sommer, portiere titolare della squadra milanese. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Galatasaray avrebbe effettuato un primo sondaggio per il 36enne estremo difensore svizzero, già al centro della scena per il suo rendimento nella stagione appena conclusa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, dopo Calhanoglu il Galatasaray mette gli occhi su Sommer: ecco la posizione dei nerazzurri!

In questa notizia si parla di: inter - mercato - calhanoglu - galatasaray

L'Inter vorrà capire nei prossimi giorni la situazione relativa ad Hakan Calhanoglu: se sarà possibile o meno riuscire a ricucire con il centrocampista turco, quantomeno per sedersi al tavolo del mercato con animi sereni, e se il Galatasaray presenterà formal Vai su X

Nel corso della puntata di “Calcio&Mercato” del 12 giugno il nostro @m.marco1992 aveva parlato così riguardante l’interesse del Galatasaray per @hakancalhanoglu , talentuoso centrocampista turco che potrebbe far ritorno in patria dopo quattro stagioni in N Vai su Facebook

